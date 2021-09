Dopo il recente sfogo di Sangiovanni che ha fatto delle precisazioni sulla sua storia con Giulia Stabile parlando della volontà di avere un po’ di privacy, sulla questione è intervenuto anche Fabrizio Corona.

Dal momento che sei arrivato in finale, racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista. Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare.