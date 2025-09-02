Fabrizio Corona, rissa in Sardegna: “Ti prendo a schiaffi!” – VIDEO

Fabrizio Corona contestato in Sardegna: momenti di tensione e intervento della Polizia

Fabrizio Corona è tornato al centro dell’attenzione. Lo scorso fine settimana l’ex paparazzo è stato protagonista di un evento in Sardegna che ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria rissa.

La rissa sfiorata al Silver Beach di Platamona: “Vengo lì e vi prendo a schiaffi”, il video

@radiosintony 📍Platamona, Sardegna 🎤 “Vengo a prendervi a schiaffi!” Fabrizio Corona infiamma (letteralmente) il palco del Silver Beach. Durante una serata nella nota discoteca di Platamona, Corona ha provocato il pubblico – composto per lo più da giovani e preadolescenti – con frasi come: 🗣️ “Pensavo che la Sardegna fosse come la Sicilia… gente figa. Invece vedo quattro babbi di m…” 💥 La reazione? Pioggia di insulti dal pubblico. Corona ha minacciato di scendere dal palco per “mettere le mani addosso”, ma si è fermato. 🚨 Rissa sfiorata, sventata solo dall’intervento della polizia locale in borghese. 👉 Scivolone? Provocazione calcolata? – – – Video credit tiktok edoardo.bolognini #FabrizioCorona #SilverBeach #Platamona #Sardegna #radiosintony ♬ suono originale – Radio Sintony

Sabato sera Corona si trovava al Silver Beach, noto locale di Platamona, vicino a Sassari, per un’ospitata prevista nell’ambito di una serata estiva. All’inizio tutto si è svolto regolarmente, tra foto con i presenti e scambi di battute. Intorno alle 2:30, però, la situazione è rapidamente degenerata.

Salito sul palco, l’ex “re dei paparazzi” ha ricevuto alcune offese da parte del pubblico e ha reagito immediatamente. A quel punto ha risposto a tono, scatenando ulteriori reazioni tra i presenti: “Mi dispiace tanto, perché io pensavo che la Sardegna fosse come la Sicilia… con bella gente. Invece vedo quattro babbi di m…”.

Da quel momento in poi gli insulti si sono moltiplicati, e Corona ha rincarato la dose con frasi ancora più provocatorie: “Ora vengo lì e prendo a schiaffi ognuno di voi. Vengo? Guardate che vengo”.

La Polizia interviene

Come riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, dopo lo scontro verbale il clima si è ulteriormente surriscaldato. Alcuni giovani presenti hanno iniziato ad agitarsi, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Grazie alla presenza tempestiva degli agenti in borghese, è stato possibile evitare che la situazione degenerasse del tutto.

“A quel punto si sfiora la rissa e proprio la tempestiva attività degli agenti in borghese della polizia locale scongiura guai seri. Nessun contatto tra il provocatore e i giovani della movida sassarese. E poteva finire davvero male senza un valido servizio di controllo che invece ha funzionato molto bene. Tra i ragazzi presenti diversi sono preadolescenti, nel senso che non hanno neppure 15 anni. E si vede”.

Corona tace ma condivide un messaggio sui social

Fabrizio Corona non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Poco dopo però ha pubblicato su Instagram una foto insieme al figlio Carlos Maria, accompagnata da una riflessione dal tono motivazionale: “La vita e’ fatta di cose belle e cose brutte, facili e difficili. Ma bisogna vivere, lottare, credere e mai smettere di sognare. e sempre e comunque sorridendo”.