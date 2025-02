Un nuovo terremoto mediatico travolge il panorama dello spettacolo italiano. Protagonista, ancora una volta, Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, che con le sue dichiarazioni incendiarie su Instagram ha messo nel mirino due volti noti dello showbiz: Achille Lauro e Sabrina Ferilli. Le parole di Corona, cariche di polemica, stanno facendo il giro del web, accendendo un dibattito che intreccia gossip, politica e cultura contemporanea.

Tutto è iniziato durante la conferenza stampa pre-Sanremo, quando Achille Lauro ha commentato in modo indiretto le voci sulla presunta relazione con Chiara Ferragni. “In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere”, ha dichiarato il cantante romano, cercando di allontanare le polemiche.

Ma la risposta di Corona non si è fatta attendere. In una storia su Instagram, l’ex paparazzo ha lanciato un attacco frontale:

Caro Achille, il gossip è quello che la politica del nostro Paese fa quotidianamente. Parlare di violenza sulle donne è la solita retorica woke che quelli come te, che vanno con le donne sposate, usano per pulirsi l’immagine.

Un’accusa durissima che ha immediatamente infiammato i social.

Ma Fabrizio Corona non si è fermato ad Achille Lauro. A finire nel vortice delle critiche anche Sabrina Ferilli, colpevole, secondo lui, di aver applaudito virtualmente le parole del cantante. L’attrice romana, amata dal grande pubblico per la sua autenticità e il suo impegno sociale, è stata bersaglio di un attacco senza filtri:

Simbolo della nuova sinistra radical chic, snob, che cavalca la cultura woke per fare l’intellettuale di sto c *.

Parole forti, che hanno suscitato un’ondata di reazioni sui social, con fan e personaggi pubblici che si schierano da una parte o dall’altra. La Ferilli, per il momento, ha preferito non rispondere, mantenendo il silenzio.

Non pago delle polemiche, Fabrizio Corona ha rincarato la dose, ribadendo la sua intenzione di continuare a pubblicare contenuti controversi sulla sua rubrica online “Falsissimo”, incentrata su personaggi noti come Chiara Ferragni.

A Sabrì, diffidami pure. Come Chiara, come Ignazio, hai solo un modo per fermarmi… spar@mi.