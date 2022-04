Perchè Fabrizio Corona ce l’ha con Fedez e con la moglie Chiara Ferragni? Il rapper lo ha chiesto a Belen Rodriguez durante l’ultima puntata del suo Mucchio Selvaggio. A distanza di qualche ora a replicare è stato il diretto interessato attraverso alcune Instagram Stories.

Prendendo sempre in prestito il profilo personale Instagram del figlio Carlos Maria, Fabrizio Corona ha risposto direttamente a Fedez e a Belen spiegando di non odiare affatto Fedez, lanciando delle insinuazioni:

Ma nooo, non ti odio pazza. Fede sono ossessionato perché ti voglio. Ma un po’ di educazione. Gorda (riferendosi a Belen Rodriguez, ndr) non ce l’ho con lui. A lui importa… E’ una vita che come tutti mi ha preso a modello. Non perché fa notizia. Parlano di me a prescindere perché…

Quindi Fabrizio ha voluto approfondire l’argomento rivolgendosi direttamente a Fedez:

Allora, partiamo dal presupposto che non ce l’ho con nessuno. Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal ‘bolla’. Volente o nolente, caro Federico tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno. E’ chi butta via il proprio talento che mi fa incazz*re, quindi come fai tu, esercito il mio diritto a dire la mia sui miei social. Sui quali vedo che sei ben informato! Ultima cosa, i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare. Un abbraccio e rimettiti in forma!