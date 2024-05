Fabrizio Corona, ospite del podcast Gurulandia di Marco Cappelli, ha fatto delle rivelazioni inedite in merito alla rissa che ha coinvolto Fedez e Cristiano Iovino.

Dopo il servizio mandato in onda a Zona Bianca lo scorso lunedì 27 maggio, Corona ha fatto una sua ricostruzione dei fatti, svelando cosa avrebbe acceso la miccia e generato lo scontro:

Iovino scrive a Fedez dopo aver litigato per colpa di Iovino perché al locale, per il discorso di un tavolo in discoteca per una mezza fig*… una roba da bimbiminchi* che li ha fatti litigare.

Iovino gli tira un cazzotto e Fedez parte insieme a tutti gli altri e li separano.

Poi vanno sotto casa di Iovino. Si vede una persona che prova a dare due pugni ma non è Fedez.

Quello che incomincia a tirare due pugni non è Fedez ma è un altro di cui non facciamo il nome. Poi c’è Cristian, la guardia del corpo che non lavora più per lui.

Lo hanno deciso gli avvocati perché Federico ha sempre avuto una guardia del corpo amico di persone della curva del Milan ma non c’entra colpire loro.

Partono, lo menano e Iovino viene picchiato. Se ha deciso di non sporgere denuncia sono problemi suoi, non è che la Polizia lo può obbligare.

Era una semplice e banale rissa del cazz* che rischia di rovinare Fedez perché poteva prendersi una condanna, ha rischiato di rovinare Iovino e anche la curva del Milan che non c’entrava nulla.

I rapper oggi assumono come guardia del corpo delle persone della curva ma non c’entra nulla perché sono questioni lavorative esterne.