Fabrizio Corona ha scelto il nome della figlia (e anche quando nascerà!): la reazione di Carlos

Fabrizio Corona diventerà padre per la seconda volta e ha anche rivelato la probabile data di nascita del bambino. Il sesso del nascituro è ancora sconosciuto, ma il re dei paparazzi spera che sia una femmina.

Fabrizio Corona ha scelto il nome della figlia: la reazione di Carlos

Fabrizio ha annunciato sulle pagine del settimanale Chi che diventerà padre per la seconda volta. Ora, su Novella 2000, rivela di conoscere la data prevista per la nascita.

Il re dei paparazzi è pronto a intraprendere questa nuova avventura con la sua compagna, Sara Barbieri:

So che nascerà il 25 dicembre, il giorno di Gesù. Nel caso fosse donna, ci sarebbe già il nome. Si chiamerà Dea Vittoria. Non lo voglio maschio. A quel punto, allora, lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero con il mio nome e cognome. Comunque io spero sia femmina, è sempre stato il mio sogno.

E per quanto riguarda la paternità bis a 50 anni, per Corona non c’è alcun problema:

Non c’è problema, perché è un figlio voluto e così avrò qualcuno che aiuta nella vecchiaia me e Carlos. Tutto torna no?

E proprio in merito al primo figlio, svela:

Carlos è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro.