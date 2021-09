Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati a vivere insieme: ecco perché

Si sono fatti a lungo la guerra, ma alla fine Fabrizio Corona e Nina Moric hanno preso una importante decisione: tornare a vivere insieme. È questa la notizia riportata da LaPresse che però precisa un ritorno tra i due ex coniugi “forse non ne senso più profondo”. Fabrizio e Nina avrebbero preso questa importante decisione per il bene del figlio Carlos Maria.

Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati a vivere nella stessa casa

Fabrizio Corona e Nina Moric non sono tornati ad essere una coppia ma hanno solo deciso di condividere nuovamente lo stesso tetto. L’ex modella croata si è trasferita nella casa dell’ex re dei paparazzi e la decisione sarebbe stata presa per il bene del figlio, oggi 19enne. Una scelta d’amore, dunque, che permetterà al ragazzo di poter vivere un po’ di serenità familiare.

Carlos è tornato ad essere un ragazzo più sereno e sia Corona che Nina sarebbero felici della decisione presa. Sui social Fabrizio ha postato una foto che li ritrae insieme con la descrizione: “La storia siamo noi”. Lo scatto risale ai tempi d’oro della coppia, quando la loro storia era nel momento più felice, nei primi anni 2000.

Anche Nina, attraverso Instagram, ha replicato con Storie dedicate al figlio Carlos ed all’ex Fabrizio. Tuttavia pare che la fiamma non tra i due ex coniugi non si sia riaccesa sebbene Fabrizio non abbia né confermato né smentito così come la Moric. Certamente tra i due c’è un affetto reciproco che resterà tale per sempre.