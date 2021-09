Dopo la memorabile litigata in diretta TV al Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona si “vendica” di Ilary Blasi commentando il flop di Star in the star, il programma di Canale 5 verso la chiusura anticipata.

“Solo flop per Ilary Blasi”, ha commentato Fabrizio Corona postando i dati auditel dell’ultima puntata di Star in the star andata in onda lo scorso giovedì sera.

Ed infatti, visti i risultati disastrosi, il programma condotto dalla moglie di Francesco Totti si starebbe clamorosamente avviando verso la sua chiusura anticipata così come fa sapere Blogo:

Potrebbe pure capitare che il sipario su questa trasmissione sia calato, in maniera brutale, già ieri sera, oppure, come accennato da noi, si faccia un’ultima puntata giovedì prossimo, oppure chissà cos’altro.

Anche l’Isola dei Famosi per Ilary Blasi non è andata un granché bene.

Prima di questa pure Eurogames è stato un disastro ma nell’ottobre del 2019, messa di fronte agli ascolti aveva commentato: “Dati e risultati li lascio agli altri, io non ci ho mai badato. Ascolti bassi? Ce ne faremo una ragione”.

Contenta lei…