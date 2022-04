Si apre un nuovo capitolo della guerra tra Fabrizio Corona e Nina Moric. I due ex, genitori di Carlos Maria, si sono ritrovati a scontrarsi ed a lanciarsi accuse reciproche con il risultato che nella serata di ieri, venerdì 29 aprile 2022, si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri.

Fabrizio Corona evade dai domiciliari: denunciato a piede libero

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, nella serata di ieri Fabrizio Corona sarebbe evaso dai domiciliari dove sta scontando la sua pena per ragioni di salute, facendo irruzione in casa di Nina Moric, nella zona della Fondazione Prada.

Tra l’ex re dei paparazzi e l’ex moglie sarebbe così esplosa una lite in seguito alle accuse da parte di Corona di un presunto furto di denaro. A suo dire, al suo ritorno a casa sarebbero spariti dei soldi e del furto avrebbe dato la colpa proprio alla Moric.

A quel punto Nina Moric avrebbe chiamato i Carabinieri chiedendo un loro intervento per una presunta aggressione e così avrebbe fatto anche Fabrizio Corona intento a denunciare il furto subito.

Quando i militari sono entrati nel palazzo avrebbero chiarito che non ci sarebbe stata alcuna aggressione ai danni della donna che, di contro, avrebbe respinto di avere qualcosa a che fare con la sparizione del denaro. Ai militari il compito di placare gli animi. Corona si sarebbe dimostrato molto collaborativo e si sarebbe riservato di denunciare l’ex moglie per il presunto furto subito.

Tuttavia, Fabrizio Corona è stato denunciato a piede libero per evasione dal momento che, essendo ai domiciliari, in quel frangente non aveva il permesso di trovarsi fuori casa.