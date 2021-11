Fabrizio Corona: “Io burattinaio del Grande Fratello Vip?”, la sua risposta

Fabrizio Corona non è il burattinaio del Grande Fratello Vip: chi lo dice? Proprio il diretto interessato nel corso di una serata di inaugurazione dell’esclusivo “Jet Set Club” di Terracina così come si legge su SuperGuidaTv.

Il re dei paparazzi è stato più volte tirato in ballo come regia occulta di alcune dinamiche che si sono sviluppate nella casa. Fabrizio ha spiegato: “Il mio nome viene spesso tirato in ballo perché è più ingombrante delle persone che ci sono dentro. Cerco sempre di stare fuori anche se poi mi trovo ad essere al centro dell’attenzione. Non è colpa mia”.

Corona ha anche raccontato che non parteciperà mai ad un reality ma che Netflix sarebbe interessata alla sua storia:

Mi hanno proposto di partecipare anche come attore in dei film ma ho sempre rifiutato. Reality non li farò mai. Non andrò in televisione almeno fino al prossimo anno. Ho firmato un contratto con Netflix per la produzione di una docu serie sulla mia vita. Gli altri che l’hanno fatta sono morti, io spero di non fare la stessa fine.