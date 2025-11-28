“Fabio Fognini ha chiesto le lastre a Fialdini”: lui interviene

Fabio Fognini interviene per chiarire il cosiddetto “lastra gate” esploso a Ballando con le Stelle. Dopo le dichiarazioni di Milly Carlucci, che aveva parlato di un confronto piuttosto acceso con Francesca Fialdini, il tennista ha voluto precisare la sua posizione, respingendo l’accusa di aver richiesto alla conduttrice le prove radiografiche del suo infortunio.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Fognini ha voluto fare ordine sulla vicenda: “Ci tengo a chiarire una cosa. Non è vero che ho chiesto le lastra a Francesca”. Ha confermato sì un dialogo tra loro, ma ben lontano da quanto trapelato. Secondo il suo racconto, si sarebbe trattato di una conversazione nata spontaneamente e non per sua iniziativa. L’atleta ha spiegato di avere condiviso soltanto qualche considerazione basata sulla sua lunga esperienza con gli infortuni: “È nato per caso, non richiesto da me, e da sportivo con una lunga esperienza di infortuni ho semplicemente detto che da una frattura alle costole è difficile recuperare in così poco tempo”.

Per Fognini, dunque, non ci sarebbe stato alcun tentativo di mettere in discussione l’infortunio della Fialdini. Ritiene che la conduttrice possa essersi sentita toccata dalle sue osservazioni sui tempi di recupero, non dall’idea che dubitasse della sua veridicità: “Io non credo di aver attaccato nessuno, anzi come già le ho detto: le auguro di rientrare e vincere Ballando”.

Fanpage.it ha raccolto anche il punto di vista di Francesca Fialdini. La presentatrice definisce l’intera situazione “assurda e ridicola”, aggiungendo di avere ben chiaro chi le è davvero vicino e chi invece la critica lontano dalle telecamere o davanti a Giovanni Pernice, suo maestro e punto di riferimento, che le riporta tutto ciò che accade dietro le quinte. L’unica priorità della Fialdini, al momento, è riuscire a tornare in competizione in tempo per il ripescaggio e tentare di giocarsi ancora la vittoria.