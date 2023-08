Solo il nome di Marco Arduini dirà ben poco ai più. Ex volto di Uomini e Donne, l’uomo è stato per brevissimo tempo cavaliere del trono over, come tanti alla ricerca dell’amore. Da ieri sera però, si trova in carcere con l’accusa di aver picchiato e minacciato di morte la compagna 19enne.

Ex volto di Uomini e Donne arrestato: interviene l’ufficio stampa della De Filippi

A riportare quanto accaduto è la stampa nazionale, da La Stampa a Il Resto del Carlino, la quale associa il nome di Arduini proprio alla trasmissione Uomini e Donne. “Spero arrivi presto la donna che mi sconvolgerà la vita. Io sono pronto ad iniziare una storia d’amore bellissima”, rammenta il quotidiano La Stampa, riprendendo una intervista del 2018, quando l’uomo prese parte al programma condotto da Maria De Filippi.

Il vero amore, tuttavia, pare non sia ancora giunto e nelle passate ore il 45enne, originario di Roma, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. Il reato ipotizzato è maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni a scapito della giovane fidanzata alla quale era legato da circa un anno.

Le accuse a carico dell’ex volto di Uomini e Donne sono gravissime, come riporta La Stampa, che in merito scrive:

Secondo le indagini il 45enne avrebbe minacciato e picchiato la fidanzata fino a romperle il naso. Una convivenza che nei momenti di rabbia diventava morsi sulle guance, calci e pugni. I lividi delle violenze subite lei li copriva con il fondotinta, senza mai avere il coraggio di andare al pronto soccorso. Nonostante il silenzio della ragazza, lui, secondo le accuse, non si fermava, anzi incalzava minacciandola con coltelli e cinture, dicendole che le avrebbe sfigurato il viso o buttata giù dal terrazzo. Minacce serie e gravi a cui la magistratura e i carabinieri hanno messo un freno velocemente, facendo passare poche ore dalla richiesta di misura cautelare all’arresto di Arduini.

Dopo la diffusione della notizia sul conto dell’ex cavaliere del trono over però, Elisabetta Soldati, ufficio stampa di Maria De Filippi, ha voluto fare delle doverose precisazioni su Twitter:

A proposito di UD storico programma in onda da oltre 20 anni a cui hanno partecipato oltre 100 mila persone comuni il signor Marco Arduini risulta in sole 2 puntate nel 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato.

Non è chiaro perché l’uomo fu allontanato dal dating show. Ciò che è certo è che l’uomo rilasciò anche una intervista su un numero della rivista del programma.