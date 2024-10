Ex volti di Amici al Grande Fratello: Enzo Paolo scoppia a piangere, cosa è successo

I concorrenti del Grande Fratello ricevono una visita a sorpresa che sconvolge la Casa. I protagonisti sono due ex volti di Amici

La diretta del Grande Fratello nella giornata di oggi ha lasciato tutti senza parole. I concorrenti, infatti, hanno ricevuto una visita speciale che ha dato vita a un vero e proprio crossover con Amici di Maria De Filippi. Gli inquilini della Casa, impegnati nelle attività quotidiane, sono stati improvvisamente richiamati al “Freeze”, obbligandoli a rimanere immobili.

L’irruzione del corpo di ballo di Amici al Grande Fratello

A rompere l’immobilità forzata dei gieffini è stato il corpo di ballo di Saranno Famosi, guidato dal celebre coreografo Garrison Rochelle. Gli artisti hanno invaso la Casa, dando vita a una performance coinvolgente. In un primo momento, i concorrenti sono rimasti immobili, come da regola, ma presto sono stati trascinati dall’entusiasmo dei ballerini.

Tra i momenti più emozionanti dell’esibizione, spicca l’incontro tra Enzo Paolo Turchi e Garrison Rochelle. I due coreografi, entrambi volti noti del mondo dello spettacolo, si sono abbracciati scoppiando a piangere. Turchi ha riconosciuto tra i ballerini presenti molti ragazzi con cui aveva già lavorato in passato, inclusa Martina Giovannini, ex volto della scuola di Amici.

L’incontro non è stato solo uno spettacolo per i concorrenti del Grande Fratello, ma anche sui social gli utenti del reality sono rimasti interdetti, soprattutto nei momenti iniziali del loro ingresso nella Casa, come evidenziato da numerosi video postati online.

Garrison in 5 minuti ha ribaltato completamente quella casa. Ma la scena più diverte lui ed Enzo Paolo che si abbracciano e piangono ✈️✈️#GrandeFratello pic.twitter.com/6XaLSvwfij — Boomerissima⭐⭐ (@Boomerissima) October 24, 2024