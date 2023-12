L’ex Vippone Alex Belli è stato uno dei protagonisti della Casa di Cinecittà. Ma tornerebbe mai ad essere un nuovo concorrente? La domanda gli è stata posta qualche giorno fa, ospite di Turchesando, il programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi e in onda su Radio Cusano.

Con la sua presenza, Alex Belli ha introdotto interessanti dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attore ha seguito con estremo interesse le vicende anche di questa edizione, esponendosi sulla questione legata a Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, ed ha spiegato anche se prenderebbe mai in esame l’ipotesi di un ritorno in qualità di inquilino.

A sollevare la possibilità di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, erano state alcune indiscrezioni sul web:

Mi dispiace dirti che questa è una fake news perché in realtà sono in partenza per Milano. Non è il mio game, quest’anno non è il mio game. Io non rinnego mai le cose che faccio e le rifarei. Ma io sono programmi che voglio fare dall’inizio, non entro mai in programmi già avviati con dinamiche.