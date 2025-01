Ex Vippone interviene dopo l’eliminazione di Helena e lancia una stoccata al Grande Fratello

L’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello ha sorpreso davvero tutti. La modella brasiliana, finita al televoto d’ufficio dopo i fatti avvenuti nella Casa nelle passate settimane, ha reagito in lacrime alla sua uscita di scena del reality.

In tanti sui social, hanno evidenziato sgomento per via della sua eliminazione, e c’è chi ha riportato gli screen che evidenzierebbero un presunto televoto truccato da parte del programma.

In 12 ore il #GrandeFratello ha modificato il risultato del televoto truccato!

– “Chi vuoi salvare?” diventa “Chi vuoi eliminare?”

-99,97% portato a 100% modificando le % di Ilaria e Luca!

Aggiungete che Helena era quella salva e hanno invertito le %@Codacons INTERVENITE!!! pic.twitter.com/bJooyG1RFn — babi. 10 (@ba0bi10) January 14, 2025

A scendere in campo è stato anche un ex Vippone, Alex Belli, grande protagonista del reality, il quale ha espresso una sua considerazione in seguito all’esito del televoto che avrebbe portato all’eliminazione di Helena:

Considerazione GF, girando nel web, non c’è un solo commento che non sia a favore di Helena e contro la sua Eliminazione, forse il programma dovrebbe tornare al pubblico sovrano che decide REALMENTE alle sorti del gioco??

— ALEX BELLI (@AXBproduction) January 14, 2025

Nelle parole di Belli, si intravede tra le righe una critica al Grande Fratello rispetto alla gestione delle preferenze.