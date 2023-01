L’accanimento nei confronti di Nikita Pelizon sta inevitabilmente diventando “too much”. Sia dentro che fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, la modella è stata ripetutamente presa di mira solo per aver evidenziato la sua delusione nei confronti di Luca Onestini.

Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip ed esperto di gossip, ha raccontato cosa ne pensa di Nikita Pelizon ed ha svelato un retroscena inedito con protagonista Wilma Goich:

Perché questo, secondo me, è un bullismo vero e proprio perché se uno ha dei problemi o se ci sono cose che non vanno, è molto bello prendere in disparte il diretto o la diretta interessata e dire ciò che si prova. Non facendo ‘comunella’ insieme a cinque, sei, sette persone all’insaputa del diretto interessato e screditare dicendo e millantando anche bugie.

Nikita Pelizon. C’è chi butta il sale, c’è chi la scredita, c’è chi dice che lei ha bisogno di fidanzarsi per giocare, c’è chi dice che passa da un uomo all’altro, c’è chi dice che è falsa. – riportano le colleghe di IsaeChia – Da parte mia, seguendo il reality, è tutto falso quello che dicono i concorrenti. Ma, ahimè, per emergere, determinate persone hanno bisogno di fare ‘comunella’ e hanno bisogno di ‘bullizzare’.

L’ex vippone ha anche svelato un retroscena su Wilma Goich:

Wilma Goich ha dichiarato che Nikita Pelizon dice ‘ah, mi piace quello, mi piace quell’altro’. Quindi lei non ha una personalità e ha bisogno dei flirt perché non ha velleità artistiche. Attenzione, voglio ricordare alla signora Wilma Goich che nel 1966, quando iniziò la sua fantastica carriera, si fidanzò con un certo, che all’epoca era sconosciuto e adesso è un grandissimo comico e interprete che rappresenta la comicità in Italia, Teo Teocoli.

Ebbene si, Wilma Goich si fidanzò con Teo Teocoli. Il signor Teo Teocoli innamoratissimo, ma lei magicamente dopo un’anno e mezzo di sposò con Edoardo Vianello. Okay, quindi lei passò da Teo Teocoli a Edoardo Vianello per fare il gruppo e cantare.

Quindi non è anche questa una situazione per emergere, se la dovessimo paragonare? Questo è il mio modesto parere. Comunque, mi dispiace per il signor Teo Teocoli se è successo tutto questo. Chiusa parentesi. Nikita Pelizon.

Mi auguro che il Grande Fratello Vip le faccia vedere tutto lo scempio e tutte le schifezze che le stanno tramando alle spalle. Così che almeno prenda una decisione e li guardi in faccia uno ad uno per screditarli e prendere le distanze da finti amici e da finti concorrenti che hanno bisogno di screditarla per emergere.