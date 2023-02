Dopo essere usciti dalla Casa del GF Vip, molti Vipponi hanno compreso fino in fondo il funzionamento dei meccanismi tipici del reality. Tra loro c’è anche Elenoire Ferruzzi, protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma uscita ormai da alcuni mesi.

Elenoire Ferruzzi, seconda possibilità al GF Vip?

Intervenuta di recente a Casa Chi, la Ferruzzi ha svelato se sarebbe disposta a fare ritorno nella Casa del GF Vip, come concorrente oppure in qualità di ospite temporaneo. La sua risposta? Ovviamente sì! Elenoire però ha fornito una spiegazione molto dettagliata in merito:

Assolutamente sì, mi piacerebbe ritornare perchè appena entri vivi la Casa in un determinato modo da concorrente, da persona a cui vengono privati gli affetti primari, in questo caso mia madre la quale sento assiduamente ogni giorno, ripetutamente e anche morbosamente. Questa cosa era motivo di grande stress per me.

Ovviamente, se la produzione del GF Vip dovesse ripensare a lei, la Ferruzzi sa già che affronterebbe l’esperienza in maniera totalmente differente, a partire dal legame avuto con Daniele Dal Moro, sul quale ormai si è fatta un’idea totalmente opposta rispetto a quella avuta nella Casa:

Adesso se dovessi rientrare nella Casa affronterei in tutt’altro modo. Una esperienza anche breve, sono sicurissima che mi divertirei e farei divertire. Perchè ormai i meccanismi li ho capiti, non mi farei più intaccare da determinate situazioni sentimentali e da determinati bisogni che nella Casa vengono sempre e comunque falsati. Quindi mi divertirei, se sono sicurissima.

Signorini è all’ascolto?