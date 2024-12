Zeudi presa in giro dall’ex vippona: la frase orrenda durante il confronto con Emanuele

Ex concorrente del Grande Fratello Vip prende in giro Zeudi Di Palma durante il confronto con Emanuele Fiori.

Durante il faccia a faccia tra Emanuele Fiori e Zeudi Di Palma al Grande Fratello, una ex vippona molto conosciuta, ha pensato bene di dire la sua tramite le storie di Instagram.

Ex vippona prende in giro Zeudi durante il confronto con Emanuele

Lei è Guendalina Tavassi. Mentre andava in onda il confronto tra Emanuele e Zeudi, l’ex vippona ha pensato bene di scrivere: “E’ uno scherzo? Per un solletico addirittura si è sentita violata nella sua intimità? Al Grande Fratello poi?”, aggiungendo le emoji che ridono a crepapelle.

Peccato. Da una come Guendalina, dopo la sua difficile storia personale (tra l’altro), mi sarei aspettata un minimo più di empatia.

La scheda di Zeudi

Zeudi, napoletana di Scampia, ha 23 anni. È diplomata al Liceo Scientifico, studia sociologia all’Università di Napoli Federico II e lavora come modella.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni.

Per dare una svolta alla sua vita, nel 2021, decide di candidarsi a Miss Italia, vi partecipa e vince la ’82ª edizione. Da aprile a maggio 2022 debutta in tv come primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi.

Zeudi è empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa. Attualmente single, ammette di non essere capace di vivere l’amore con leggerezza. Si definisce una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare.