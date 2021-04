Ex vippona si candida per il GF Vip 6: “Alfonso, fammi entrare in Casa!”

Alfonso Signorini proprio ieri, intervistato da Zorzi, ha svelato di essersi rimesso in moto per il GF Vip 6. Per questo motivo, Selvaggia Roma ha deciso di lanciare un appello al conduttore che dovrebbe seriamente prendere in considerazione.

L’appello di Selvaggia Roma: “Alfonso fammi entrare al GF Vip 6!”

Ciao Ragazzi! Avete sentito che sta ripartendo la macchina del GF Vip e che alla guida sarà di nuovo il grande Alfonso Signorini! Mi avete scritto in tantissimi che sono stata troppo poco nella casa e che avreste voluto che io rientrassi. Allora aiutatemi a chiedere ad Alfonso Signorini di poter rientrare nella casa della prossima edizione!

Mi trovo perfettamente d’accordo con Selvaggia! Lei merita davvero di avere una seconda occasione perché è un personaggio forte ed in grado di offrirci dinamiche e quel sano trash che tanto ci piace.

La Roma è uscita troppo presto dal GF Vip 5 ed io la ributterei dentro la Casa anche domani.

Alfonso Signorini prenderà in considerazione il suo appello?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Anche Giulia Salemi, in queste ore, ha fatto una “proposta” al conduttore: