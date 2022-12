Ex concorrente del GF Vip difende Giulia Salemi dopo la discussione con Sonia Bruganelli

Selvaggia Roma, ospite di Turchese Baracchi durante il programma radiofonico “Turchesando”, ha preso le difese nei confronti di Giulia Salemi in merito all’affaire che ha coinvolto Sonia Bruganelli nel corso dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip.

Ex gieffina difende Giulia Salemi dopo “l’affaire” Bruganelli

“Con lei non sono ancora riuscita a vedermi era tutto un “ti chiamo amo” ma poi non mi ha mai chiamata. – riportano le colleghe di IsaeChia – Nella polemica con Sonia Bruganelli sto dalla parte di Giulia Salemi perché non ho mai visto una persona così cattiva, Giulia ha anche avuto un modo molto carino di esprimersi”.

L’ex concorrente del GF Vip ha detto la sua anche in merito alla particolare amicizia che coinvolge Daniele Dal Moro e Wilma Goich:

Io non giudico, l’amore non ha età, ma in quel contesto mi sembra un po’ esagerato.

L’antipatia di Sonia Bruganelli nei confronti di Giulia Salemi ha origini “antiche”, spunta il video con il presunto motivo https://t.co/bBx9lWrTqv#gfvip #prelemi — BlogTivvu.com (@blogtivvu) November 29, 2022