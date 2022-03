Ex Vippona critica sulle uscite di Katia Ricciarelli: assente per la finale del GF Vip?

Alla vigilia della finale del Grande Fratello Vip, continuano le critiche nei confronti di Katia Ricciarelli. A lanciare una nuova stoccata è stata l’ex Vippona Carmen Russo che, tra le pagine del settimanale Nuovo, ha ripercorso la sua esperienza nella spiatissima Casa di Cinecittà ed ha parlato anche della cantante lirica.

Carmen Russo e le critiche a Katia Ricciarelli

Carmen Russo non ha nascosto il fatto che Katia Ricciarelli spesso e volentieri abbia sbagliato nel corso della sua permanenza al GF Vip. In modo particolare alcune uscite della cantante sarebbero state poco gradite anche alla Russo che ha commentato:

Penso che molte uscite poteva evitarsele…E’ un vero peccato, perché rischia di dare un’immagine distorta di quello che è…

Tuttavia, l’ex Vippona ha fatto una precisazione sempre sul conto di Katia Ricciarelli rivelando che si è sempre pentita di molte sue uscite eccessive e fuori luogo:

Posso assicurarvi che un attimo dopo aver detto certe cose, era poi la prima a pentirsene! Il fatto che ognuno di noi arriva nel reality con una storia precedente.

La carriera eccezionale che la Ricciarelli ha alle spalle, l’hanno indubbiamente portata a dire sempre ciò che pensa, spesso senza filtri, motivo per cui, secondo la soubrette, “Fa più fatica a moderarsi”.

Nel frattempo, proprio Katia Ricciarelli continua a mancare in studio: come mai? Non è chiaro il motivo della sua assenza ed alcuni utenti social si sono domandati se diserterà anche in occasione della finale del GF Vip in programma per il prossimo lunedì.

Infine Carmen ha detto la sua anche sulle due opinioniste del GF Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Sulla prima ha dichiarato: “Lei è perfidina, ma molto acuta”. Sulla scelta del conduttore si è comunque complimentata: “Ci ha visto giusto a contrapporle, ha funzionato”.