Ex Vippona come Beatrice Luzzi: “Pensavo che mi volesse uccidere”, il retroscena

Al Grande Fratello continuano gli schieramenti e le divisioni. Beatrice Luzzi è stata oggetto di diversi attacchi sia dentro che fuori la spiatissima Casa. Se ne è parlato anche nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5.

Eleonora Giorgi come Beatrice Luzzi: il retroscena

Beatrice non sa che in Casa ha diversi nemici. O meglio, lo sa bene ma ignora quello che alle sue spalle sta accadendo. Da una parte c’è Perla Vatiero che minaccia di volerla istigare per scatenare una sua reazione, e dall’altra c’è Garibaldi che mima il gesto dello sputo, intento che vorrebbe realizzare in puntata.

Alla luce di ciò, Beatrice ha avuto la sensazione che qualcuno potrebbe farle del male e proprio parlando di Perla Vatiero ha usato parole molto forti:

Ho l’impressione che mi possa uccidere. Avete visto come mi ha aggredito? Una violenza e una cattiveria esagerata. Io ho paura.

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, anche una ex Vippona, l’attrice Eleonora Giorgi, ha raccontato un retroscena molto simile relativo alla sua partecipazione al reality. Anche lei, infatti, ha condiviso la stessa paura di Beatrice:

Mezza mela ci fece litigare. Ci avevano razionato il cibo. Io supplicavo di avere mezza mela al giorno e Cattaneo mi rispose qualcosa così ed io pur di non essere… tipo scoppiai a piangere senza lacrime andando fuori così, come una pazza. Poi pensavo che qualcuno mi volesse uccidere. Ho visto che c’è anche una lì che l’ha detto. Silvestrin era un tipo… era un po’ arrabbiato con me. Avevo paura che di notte mi ammazzasse. Guardate che tutto si amplifica.