Ex vippona si consola col “dignitoso cachet” del Grande Fratello Vip: ecco quanto si è intascata

Fuori dal Grande Fratello Vip Wilma Goich si consola con il dignitoso cachet. Questo è ciò che si legge tra le pagine del settimanale Oggi che spiffera una croccante indiscrezione in merito alla cifra che la cantante si sarebbe intascata per stare in Casa.

Wilma Goich è stata una delle protagoniste di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, infine eliminata dopo una lunga e discussa permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. – si legge tra le pagine di Oggi – Però l’indomita Wilma può ritenersi soddisfatta. Ha infatti messo da parte un bel gruzzoletto, visto che il cachet ricevuto ammonta a circa 8 mila euro a puntata. Cifre che il longevo reality Mediaset si è potuto permettere solo nei mesi iniziali di messa in onda.

Questo budget, sempre secondo il settimanale, si sarebbe già “prosciugato”:

Il budget ora si è prosciugato e il Biscione ha dovuto ripiegare su nuovi e sconosciuti concorrenti a costi assai più contenuti. Aspiranti famosi a buon mercato.

