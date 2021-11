Ex vincitrice del Grande Fratello Vip tormentata da uno stalker: “Ha creato oltre 160 profili per augurarle la morte”

Alessia Macari, ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, incinta del marito Oliver Kragl sta vivendo un momento personale particolarmente stressante per via di uno stalker che la starebbe tormentando.

Alessia Macari tra un po’ diventa mamma. – svela l’autore del GF Vip durante Casa Chi – E’ un bel momento per lei sotto questo punto di vista. La parte brutta è che sta vivendo un periodo di forte stress ed è brutto visto che si sta godendo la gravidanza. Il suo stress è dovuto ad uno stalker che ha creato oltre 160 profili che continuamente augura le peggio cose. Questa situazione desta molta preoccupazione in Alessia ed è paralizzante. Credo proprio che in queste ore stia facendo denuncia perché è arrivata al limite della sopportazione e soprattutto è una cosa che fa male e non è giusto. Il tutto avviene attraverso le piattaforme social.

Non ce la faccio più, non so più cosa fare! Non riesco a dormire, sono stressata e incinta di sette mesi! L’ho bloccato 100mila volte, l’ho denunciato due volte, lo denuncio di nuovo.