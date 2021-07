Ex vincitrice GF Vip incinta, frecciatina a Belen Rodriguez: “Il nome? Non voglio copiare nessuno”

Altra cicogna in arrivo, questa volta in casa dell’ex vincitrice della prima edizione del GF Vip, Alessia Macari. La Ciociara di Avanti un altro ha svelato di essere al quarto mese di gravidanza, frutto dell’amore con il centrocampista del Benevento Oliver Kragl, sposato nel 2019.

Ex vincitrice GF Vip incinta: la stoccata a Belen Rodriguez

Al momento Alessia Macari non sa ancora se sarà un maschietto o una femminuccia. Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, ha commentato: “Che bomber mio marito!”. La nascita dovrebbe avvenire tra la fine dell’anno e l’inizio del 2022 ma prima del lieto evento la coppia vorrebbe organizzare una festa in grande stile per comunicare alle persone care il sesso del nascituro.

Per la scelta del nome, dunque, c’è ancora tempo anche se in merito l’ex vincitrice del GF Vip ha svelato le sue scelte e lanciato al tempo stesso una sorta di frecciatina alla showgirl argentina fresca di parto (con tanto di prima polemica al seguito), Belen Rodriguez:

Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago (il primogenito della showgirl argentina, ndr).

Allo stesso settimanale la Macari si è poi sbilanciata sul possibile nome: se dovesse essere una femminuccia la chiamerà Sia mentre se sarà maschietto spetterà ad Oliver decidere.