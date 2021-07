Alessio Ceniccola, attuale fidanzato di Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, ha detto la sua su Tommaso Zorzi e Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip.

Ex di Uomini e Donne loda Tommaso Zorzi e “critica” Stefania Orlando

Cosa ne penso di Tommaso Zorzi? Lo reputo un ragazzo con tanta personalità e tanto carattere. Ha un’ironia molto sottile e secondo me ha fatto bene bene all’interno del programma e lo reputo anche molto intelligente ed infatti l’hanno messo anche all’Isola dei Famosi. E’ un ragazzo in gamba, molto in gamba.