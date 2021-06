Un ex volto di Uomini e Donne sbarcherà a Temptation Island? Il programma condotto da Filippo Bisciglia tornerà in onda su Canale 5 dal prossimo 30 giugno, scopriamo tutti i dettagli.

A quanto pare, secondo Amedeo Venza, il primo tentatore ufficiale di Temptation Island potrebbe essere proprio un ex protagonista di Uomini e Donne: stiamo parlando di Davide Basolo.

L’ex corteggiatore di Giovanna Abate è divenuto famoso durante le prime battute del programma nel ruolo de L’Alchimista, presentandosi in studio con una maschera che nascondeva il suo volto.

Secondo l’esperto di gossip, il buon Davide non pubblicherebbe nulla sui social ormai da giorni. Inoltre, pare che tentatori e tentatrici, per forza di cose viste le tempistiche, sarebbero già partiti verso l’isola delle tentazioni.

Sono molto scaramantico. Devo avere sempre la stessa stanza, poi cambio il televisore e metto quello piccolo nel salottino. Devo avere sempre con me un accendino giallo che compro il giorno prima di partire e che alla fine del programma regalo alla mia truccatrice.

Devo avere i fogli dei testi scritti sempre uguali. Prima di andare a cena faccio la doccia, mi pettino, vado a mangiare e poi il falò; non cambio mai questa sequenza di azioni.

Ho delle piccole manie che mi “perseguitano”… e prima di ogni falò do sempre il cinque alle persone che mi seguono e a quelle in regia. Ma a tutte, non salto nessuno! Se non do il cinque, se manca qualcuno, se dovesse mancare Raffaella Mennoia io non scendo.

Una volta ho perso l’accendino giallo e non volevo registrare. Poi per fortuna l’ha trovato Pamela in mezzo alla sabbia.