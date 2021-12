Chiacchierato ex di Uomini e Donne si candida all’Isola dei Famosi: “Contattato dal GF Vip”

Un volto noto ai fan del programma Uomini e Donne, si candida ad uno dei prossimi reality, L’Isola dei Famosi. Lui è Nicola Vivarelli, noto come Sirius, diventato celebre per via del suo chiacchieratissimo corteggiamento con la storica dama del dating show, Gemma Galgani.

Ex volto di Uomini e Donne sogna un reality show

Nicola Vivarelli nel pomeriggio di ieri è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, su Rtl 102.5 News, rivelando il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi, ovvero la patente da Primo Ufficiale della Marina.

Adesso il suo sogno è quello di prendere parte ad un reality show ed a tal proposito avanza il nome dell’Isola dei Famosi:

Sarebbe proprio il reality giusto, farebbe al caso mio. Penso di essere abbastanza adatto, spirito d’adattamento ne ho parecchio. L’unico problema è rappresentato dal fatto che sono un grandissimo mangione, in quanto mi alleno tanto e ci tengo proprio al mio aspetto, mi fa sentire bene.

Infine svela di essere stato anche contattato dal GF Vip ma di aver dovuto rinunciare:

Mi chiamarono e mi proposero il Grande Fratello Vip, ma per impegni lavorativi non ho potuto prendervi parte.