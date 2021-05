Anna Tedesco, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ospite di Whiteissimo, programma in onda su White Radio condotto da Lorenzo Amatulli, ha attaccato Gianni Sperti e si è candidata al GF Vip 6, così come svelano le colleghe di Isa&Chia.

Io sono andata via per due volte perché Gianni mi diceva delle cose assurde. Ho subìto fino a non farcela più e dietro le quinte ho mandato a quel paese Gianni. Sono tornata per un confronto con Giorgio Manetti e in quell’occasione Tina Cipollari mi ha invitata a non andare via per non darla vinta a lui che rideva.

Gianni non chiederà mai scusa nemmeno dopo avermi chiamata amica di letto. Loro hanno anche rovinato la mia frequentazione con Nino Castanotto per cui ci sono stata male.

Ho letto che Gianni ha scritto che non ci stima, ma questo si sapeva. Lui non stima a prescindere le donne. Anni che bullizza i partecipanti nella trasmissione e lo abbiamo visto tutti. Quindi che lui ora scrive questa cosa non è una novità; a me non me ne può fregar di meno.

Io la stima la preferisco da persone intelligenti, lui non è l’uomo che deve parlare di rispetto e di stima. Gianni a me quello che tu dici mi scivola addosso. Facile parlare dall’altra parte, io vivo lo stesso.