L’ex tronista di Uomini e Donne Sara Shaimi è stata accusata di aver tradito il suo fidanzato Sonny Di Meo. Dopo la fake news, la diretta interessata si è trovata costretta a replicare.

Sara è stata accusata di aver tradito Sonny così come ha riportato una segnalazione di Deianira Marzano:

Ieri sera hanno beccato Sara con un altro, si vede spesso con lui ma in segreto. Lei dice in amicizia, ma non è vero perché io conosco lui di vista.

Sara Shaimi ha prontamente replicato su Instagram con un duro sfogo:

Sono scioccata e schifata. Questo non è un gossip, è diffamazione. Già mi avevano appioppato questo fidanzato quando sono andata a Dubai con l’amica mia. Io ieri sera non sono neanche uscita. Posso anche pensare chi ha potuto fare tutto questo. Io a differenza di tanti lavoro.

Ieri sono rientrata a casa alle dieci e mezza, ho dormito, poi la sera ho fatto le mie cose e ho registrato le storie che ora vi mostro. Quindi non capisco di cosa parlano. Non sono stata in giro, non sono uscita ma non mi devo giustificare. La gente è cattiva, invidiosa, falsa e schifosa.

Non capisco per quale scopo facciamo questo. Mi viene in menti solo una cosa, ma spero non sia così. Mi vogliono far passare per quella che non sono.