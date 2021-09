Ex tronista di Uomini e Donne scende in politica e si candida con la Lega

Nuova vita per l’ex tronista di Uomini e Donne, Rossella Intellicato, prima ancora concorrente del Grande Fratello. Per la donna, oggi mamma, il mondo della tv è ormai lontano e dopo aver intrapreso e successivamente abbandonato la strada dei reality, oggi ha deciso di scendere in politica. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso i social, spiegando di aver deciso di candidarsi alle comunali di Torino.

In occasione delle elezioni in programma per il 3 e 4 ottobre, anche l’ex tronista Rossella Intellicato scende in campo e si schiera con la Lega di Matteo Salvini. Attraverso la sua pagina Instagram ha fatto sapere:

Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico.

Chi è Rossella Intellicato

Rossella Intellicato fu scelta come concorrente del Grande Fratello 14. Successivamente fu tronista di Uomini e Donne nella stagione 2015/2016 ma si trattò di una parentesi molto breve in quanto in seguito alle continue liti con l’opinionista Tina Cipollari la giovane decise di lasciare il trono senza compiere alcuna scelta.

Tuttavia non scomparve del tutto dai radar del gossip in quanto ebbe un breve flirt con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. In seguito decise di allontanarsi dal mondo dello spettacolo dando vita al suo brand di abbigliamento. Ha trovato l’amore con Giovanni Ferrero dal quale ha avuto un figlio.

