Il GF Vip fa gola a molti e tra questi anche alcuni volti del programma Uomini e Donne, i quali sognano di entrare nella spiatissima Casa di Cinecittà. Non manca nella lista di coloro che si sono candidati in questi mesi anche Luigi Mastroianni, intervenuto due giorni fa ai microfoni della trasmissione “Trends&Celebrities”, su Rtl 102.5 News, condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri.

Ex tronista Uomini e Donne al GF Vip? Luigi Mastroianni replica

Nei mesi scorsi, proprio l’ex Vippone ed ex volto di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, aveva avanzato il nome di Luigi Mastroianni tra coloro che avevano sostenuto il casting per entrare al GF Vip. L’ex tronista ha commentato:

Non so perché Andrea abbia detto questa cosa, io non mi sono mai proposto a nessun reality Quest’anno c’era la possibilità che entrassi al GF, poi, per situazioni mie interne, mi sono tirato indietro. Mi piacerebbe però mettermi in gioco.

L’ex tronista ha quindi ribadito di non aver mai sostenuto un vero e proprio provino per il reality di Canale 5 ma ha anche spiegato che non gli dispiacerebbe affatto questa esperienza, motivandone le ragioni: