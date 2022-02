Tramite il suo account di Instagram, Angela Artosin, ex tronista di Uomini e Donne, ha comunicato ai suoi follower che le è stato diagnosticato per la terza volta un carcinoma: “Essere forti stavolta è dura”, ha commentato.

Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle prime due volte. Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò sola. Spero capiate perché sono scomparsa ma la vita mi sta massacrando di sfighe.

Scrivo a voi e piango… essere forti stavolta è dura. Grazie a tutti per i messaggi, davvero. Non ho le forze per rispondere a tutte ma vi ho nel cuore.