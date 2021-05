Dopo avere attaccato (gratuitamente) Andrea Cerioli, il modello Akash Kumar è stato “demolito” dall’ex tronista di Uomini e Donne Gianluca De Matteis, ecco le sue parole tramite social.

Oggi parlo io. È stata presa in considerazione l’intera categoria dei tronisti come se fossimo dei trogloditi, decerebrati, senza nessun briciolo di competenza. Il punto è che queste cose sono state dette da una persona la cui credibilità e attendibilità è sotto zero perché è il primo che crea finti gossip, è il primo che dici di non andare in puntata.

Se ti fa tanto schifo questo mondo trash perché ne fai parte? Cosa ti spinge ad accettare questo mondo se ti fa tanto schifo. Tu che talento hai? Che competenze hai? Sdoganiamo il fatto è che dei tronisti siano dei coglion*.