Ex famosa tronista si sposa: chi è il suo futuro marito

Veronica Burchielli, ex tronista, si sposa: la proposta in riva al mare e chi è il suo futuro marito

L’ex protagonista di Uomini e Donne, Veronica Burchielli, ha annunciato ufficialmente il suo fidanzamento. Con un emozionante video pubblicato su Instagram, la ex tronista ha condiviso con i suoi follower il momento in cui ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Anthony Portuesi.

La romantica proposta di Anthony

Nel video si vede Anthony inginocchiarsi davanti a lei, con il mare sullo sfondo e l’anello in mano. Un gesto che ha commosso Veronica e il suo pubblico. Nel post, ha raccontato di aver sempre immaginato quel momento fin da bambina e di aver fatto fatica a credere che stesse accadendo davvero.

“Sei entrato nella mia vita quando avevo bisogno di amore”, ha scritto nel messaggio che accompagna il video. Poi ha aggiunto: “Con te ho scoperto che un fidanzato può essere anche il tuo migliore amico, che casa non è un luogo ma una persona. E io questo lo so bene quando mi guardi”.

Alla fine del messaggio, ha confermato il suo sì: “Non mi resta che dire Sì”. Ecco il video:

Dal trono alla rinascita

Veronica Burchielli è diventata nota al pubblico nel 2018 partecipando a Uomini e Donne. All’epoca aveva inizialmente corteggiato Alessandro Zarino, ma dopo aver rifiutato la sua scelta, fu lei a sedere sul trono. Successivamente, Alessandro tornò nel programma per corteggiarla, e i due lasciarono insieme lo studio con l’intenzione di costruire qualcosa fuori. Purtroppo, la relazione durò poco.

Dopo quella rottura, Veronica ha attraversato un periodo difficile. Ha parlato pubblicamente dei problemi personali affrontati, tra cui un disturbo alimentare, e si è allontanata dai social per un po’. In seguito è tornata raccontando di sentirsi finalmente rinata e pronta a ricominciare.

Chi è Anthony Portuesi

Anthony Portuesi, il futuro marito di Veronica, è un professionista nel campo della salute. Lavora come chiropratico tra La Spezia e Milano, ed è specializzato nei trattamenti per atleti e donne in gravidanza. È anche veterinario e vanta una buona visibilità online, in particolare tramite il suo profilo aziendale, dove pubblica contenuti sul suo lavoro. Il suo account personale è privato, ma è comunque molto seguito.