Ex tronista al Grande Fratello Vip? Dopo Giulio Raselli si compone il puzzle di nomi…

Dicembre sarà il mese perfetto per fare entrare nuovi volti al Grande Fratello Vip. Tra le ultime indiscrezioni sono venute fuori le quattro primedonne (rigorosamente bionde) che potrebbero varcare l’ambita porta rossa, ma non saranno le uniche…

Ex tronista al Grande Fratello Vip?

Secondo l’appassionata di gossip Deianira Marzano, l’ingresso dell’ex tronista Giulio Raselli sarebbe dietro l’angolo e con lui anche quello di Giulia Cavaglià, ex tronista che non l’ha scelto preferendo Manuel Galiano (e sappiamo bene come è andata a finire):

Facciamo un altro spoilerone sul GF Vip. Vi dico che questa G ha rifiutato questo G quando stava sul trono. E questa sarà quella che entra. Spoiler super confermato: Maria Monsè al Gf Vip. Ce la dobbiamo subire ancora, per la seconda volta.

Tutti i possibili nomi verso il GF Vip

Giulio Raselli Giulia Cavaglià Patrizia Pellegrino Maria Monsè Valeria Marini Nathaly Caldonazzo

Che ne pensate di questi nomi?

Io personalmente sono molto basita e mi sento esattamente in questo modo:

