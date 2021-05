Lorenzo Riccardi intervistato da Giada Di Miceli su Radio Radio durante “Non succederà più”, ha parlato molto bene del collega Andrea Cerioli dopo l’esperienza comune come tronisti di Uomini e Donne.

All’Isola su dieci ne conosci quattro. Una persona che ho conosciuto è Andrea Cerioli. Un ragazzo educato e tifo per lui. E’ davvero buono come il pane. Lui devo dire che è famoso. C’è anche certa gente là dentro che per aver fatto una pubblicità è famosa.

Successivamente l’ex tronista di Uomini e Donne ha continuato con le frecciatine verso qualche naufrago dell’Isola di cui non fa il nome:

Ogni tanto vedo che se sei il figlio di, sei famoso anche tu. Io non sono figlio di nessuno e ne vado fiero. La cosa che mi dà più fastidio è che sei raccomandato da tuo padre per entrare là dentro. Penso che se devi fare un programma ti devi mettere in gioco al cento per cento. Se devi fare finta che ci sei è meglio che te ne stai a casa.