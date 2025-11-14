Ex tronista di Uomini e Donne stronca il programma: “Oggi è finto”

Amedeo Barbato, volto ricordato dal pubblico di Uomini e Donne per il suo stile elegante e il modo pacato di porsi, torna a raccontarsi a distanza di anni dalla sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Era il 2016 quando arrivò sul trono con giacca, camicia e un’immagine diversa dal classico protagonista del dating show. Oggi ha 37 anni, vive lontano dalla tv e gestisce un’agenzia assicurativa, ma non ha smesso di credere nell’amore. In un’ intervista rilasciata a Fanpage ripercorre il suo percorso, parla della relazione con l’ex Sophia Galazzo e spiega perché ha deciso di allontanarsi dai social per un periodo.

Ricordando quell’avventura televisiva, Barbato sostiene di essere arrivato con l’intenzione autentica di trovare una persona con cui costruire qualcosa di importante. Riguardando le puntate ammette di essersi mostrato ingenuo e che, se potesse tornare indietro, oggi sarebbe più attento nelle scelte, pur mantenendo la spontaneità che lo aveva reso così diverso dagli altri tronisti.

Il suo ingresso nel programma fu un caso: accompagnò un amico a un provino e, quasi per gioco, si ritrovò coinvolto nella selezione. Il carattere tranquillo e l’immagine pulita convinsero subito gli autori a puntare su di lui. Quella “normalità” colpì il pubblico, tanto che il suo video di presentazione divenne uno dei più visti di sempre.

La scelta ricadde su Sophia Galazzo, ma la relazione durò pochissimo. Barbato racconta che all’epoca era immaturo e si accorse presto che lui e Sophia non erano compatibili. Da allora non si sono più visti, anche se qualche volta lei avrebbe interagito con i social legati al suo lavoro. Nonostante ciò, i rapporti restano inesistenti.

Durante il trono, Amedeo ebbe anche qualche frizione con Lucas Peracchi, oggi legato al mondo dell’intrattenimento per adulti. Con ironia dice di essere felice del percorso intrapreso dall’ex collega, anche se non rinnega gli scontri di allora. Tra i ricordi più dolorosi, invece, c’è la fine della storia con Serena Nena, avuta nel 2018, una relazione che lo ha segnato e che gli ha fatto cambiare approccio nei rapporti sentimentali.

Oggi Amedeo è single e afferma di vivere le storie con molta più calma. Dice di essere un uomo “all’antica”, a cui piace corteggiare e costruire una relazione passo dopo passo, non attraverso i social o conversazioni superficiali.

La quotidianità è assorbita dal lavoro nell’agenzia assicurativa, un impegno che lo realizza molto più della visibilità avuta in passato. Ammette che in un primo momento essere riconosciuto lo ha aiutato ad avvicinarsi ai clienti, ma col tempo è riuscito a costruire la propria credibilità professionale in modo autonomo.

Le parole su Uomini e Donne da ex tronista oggi

Non segue più Uomini e Donne e confessa che il programma, secondo lui, si sia trasformato. Ritiene che oggi molti partecipino per ambizione televisiva, mentre ai suoi tempi il motore principale era il desiderio di innamorarsi. Racconta che uscire dal programma gli aveva permesso di fare progetti belli, come campagne solidali e iniziative benefiche, ma quel mondo non gli appartiene più.

“Non mi piace com’è diventato. Una volta si andava lì per innamorarsi, oggi molti lo vedono solo come un trampolino per fare altro in Tv. Io invece, quando sono uscito, ho usato la visibilità per fare cose belle: collaborazioni con Telethon, raccolte fondi, iniziative sociali. Certo, ho fatto anche le serate, ma non era quello il mio scopo”.

Parla anche del recente periodo di distacco dai social. Spiega che la decisione è nata dall’esigenza di prendere fiato e allontanarsi per un po’ da dinamiche che non gli facevano bene. Dopo aver condiviso un post molto sincero, molte persone si sono preoccupate, ma chiarisce che si trattava solo di un momento di delusione personale. Ha poi rimosso il messaggio perché, gestendo la comunicazione della sua agenzia, sparire completamente non era possibile.

Quanto alla tv, non la esclude del tutto. Pur non avendo ambizioni di carriera televisiva, gli piacerebbe partecipare a un progetto più autentico, magari legato all’amore, un contesto dove potersi mettere in gioco davvero, senza filtri.

