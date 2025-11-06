Ex tronista di Uomini e Donne diventa mamma: chi è, l’annuncio

Sara Tozzi, ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato di essere incinta. La notizia è arrivata attraverso un tenero video pubblicato su Instagram, in cui appare insieme al compagno Pierluigi Cappelluzzo, calciatore che oggi milita in Serie D. Nel filmato si vedono anche le reazioni emozionate dei familiari e le prime immagini delle ecografie.

La Tozzi, che aveva partecipato al programma di Maria De Filippi nel 2019 senza arrivare a una scelta finale, aveva poi vissuto una breve frequentazione con Javier Martinez, suo ex corteggiatore. Oggi, invece, ha ritrovato la serenità accanto a Cappelluzzo, con il quale sta per iniziare una nuova fase della sua vita.

Nel post che accompagna l’annuncio, Sara ha scritto una frase poetica: “Sì che lo sai, che viene maggio e sciolgo le brine”, lasciando trasparire tutta la dolcezza e l’emozione del momento.

Non si conoscono molti dettagli sulla loro storia d’amore, ma in passato la giovane aveva raccontato di come l’incontro con Pierluigi le avesse fatto riscoprire la voglia di restare e costruire qualcosa di stabile. “Con te, per la prima volta, sento che è giusto”, aveva scritto in un post pubblicato lo scorso giugno.

Chi è il suo compagno Pierluigi Cappelluzzo

Pierluigi Cappelluzzo, classe 1996, è un attaccante cresciuto nel settore giovanile del Siena. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Verona, Pescara e Imolese, e attualmente gioca nella Correggese in Serie D.

Dopo le esperienze televisive e gli anni di maggiore esposizione mediatica, Sara Tozzi sembra oggi vivere un periodo di grande serenità, pronta ad accogliere il suo primo figlio insieme al compagno.