Ex protagonista di Temptation Island vede Federica e Stefano al GF e sbotta in diretta: il post criptico

Cosa c’entra Raul Dumitras di Temptation Island con Federica e Stefano del Grande Fratello? Proprio l’ex di Martina, condividendo la clip del loro confronto dove si parlava di baci a Giovanni De Rosa e il cugino di Titti, ha scritto un post molto criptico.

Raul vede Federica e Stefano al GF e sbotta: il post criptico

“Se solo parlassi io… Troppo spesso hanno parlato persone che dovrebbero stare zitte! Mi sono tanto rivisto in Alfonso in alcune cose e mi dispiacerebbe che credesse a queste storielle. Che brutta la falsità”, ha scritto Raul sul suo account ufficiale di Instagram.

Poi ha aggiunto:

Sono sempre rimasto un signore. Non ho mai parlato. Mai risposto a nessuno. Perché non penso a nessuno. É chiaro che in determinate situazioni faceva comodo parlare di Raul anche inventando e per questo lasciavo correre. Ma quando continuo a vedere che vengono premiate falsità, ipocrisia e cose non vere. Non mi piace. Parlerò se ci sarà da parlare. Ma come sempre io solo faccia a faccia, perché è giusto così.

La scheda di Federica

Federica Petagna, ventenne originaria di Napoli, è un’estetista specializzata in manicure. Per 8 anni è stata fidanzata con Alfonso, 25 anni, con il quale è andata a convivere un anno fa. La loro relazione è stata segnata dalla gelosia del ragazzo, che non le permetteva di vivere la sua giovane età come lei avrebbe voluto. Federica ha deciso di partecipare a Temptation Island con la speranza che il programma potesse far capire ad Alfonso il suo bisogno di libertà e spensieratezza. Nel corso delle puntate Federica comincia a sentirsi più libera e si avvicina a Stefano. I due fidanzati, però, decidono di uscire dal programma insieme con la promessa da parte di lui di vincere la sua gelosia. Federica, però, non appena rientrata a casa, si è resa conto di non essere più innamorata di lui.

Federica lascia Alfonso ed ammette: “Ho sentito Stefano, ci stiamo conoscendo ma a prescindere da Stefano, non voglio stare con lui”.

La scheda di Alfonso

Alfonso D’Apice, 25enne direttore di un locale che organizza eventi, è diventato noto al grande pubblico con la partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, dove è entrato con la fidanzata Federica Petagna, ventenne napoletana, alla quale è stato legato per ben 8 anni. Federica scrive a TI per capire se la loro relazione possa migliorare vista la gelosia di Alfonso, che non le consentiva di vivere liberamente la sua giovanissima età. Durante il programma, Federica si avvicina molto ad un altro protagonista, Stefano. I due fidanzati, però, decidono di dare una seconda chance al loro amore, si chiariscono ed escono insieme dal programma. Dopo pochissimi giorni, però, Federica lascia Alfonso, il quale sospetta subito che ci sia lo zampino di Stefano. Alfonso, ancora innamoratissimo, non sta vivendo bene la decisione della sua, ormai ex, fidanzata.