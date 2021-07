Alberto Maritato, ex volto della scorsa edizione di Temptation Island, proprio ieri sera ha criticato l’atteggiamento di Tommaso Eletti, il giovane che si è lasciato andare con la single Giulia tradendo la fidanzata Valentina Nulli Augusti sotto le telecamere del programma.

“Secondo me manca proprio la base principale che è l’amore”, ha scritto Alberto tramite Instagram. Peccato che proprio lui lo scorso anno abbia fatto esattamente la stessa cosa.

Fidanzato con Speranza si era lasciato andare con la single Nunzia, baciandola ripetutamente. Dopo la fine di Temptation Island, cospargendosi il capo di cenere ha cercando di riconquistare la ex fidanzata mentre continuare a vedere la tentatrice.

Dopo il commento a Tommaso Eletti, il pensiero di Alberto ha immediatamente fatto il giro della rete scatenando l’ilarità dei social.

Proprio per questo motivo Maritato è intervenuto nuovamente:

Piccola grande precisazione visto che alcune pagine hanno preso male la mia frase sull’amore… Io volevo semplicemente dire che durante il falò vedevo Valentina molto fredda rispetto a ciò che aveva visto, quindi mi sapeva di una donna non innamorata. Per Tommaso, come per me l’anno scorso, ho poco da dire… abbiamo sbagliato.