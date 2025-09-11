Ex protagonista di Uomini e Donne chiamato per il Grande Fratello

Grande Fratello, un ex di Uomini e Donne svela: “Mi hanno chiamato, ma ho rifiutato”

Continuano a emergere nuovi retroscena a pochi giorni dal debutto del Grande Fratello 2025 (clicca qui per il primo nome della presunta opinionista). In queste ore, infatti, un volto noto del pubblico di Uomini e Donne ha raccontato di essere stato contattato per entrare nel cast del reality condotto quest’anno da Simona Ventura.

Ernesto Russo: “Mi avevano scelto, ma ho detto di no”

A rivelarlo è stato Ernesto Russo, ex Cavaliere del trono over e noto per la frequentazione con Ida Platano e Barbara De Santi. In un’intervista rilasciata al portale Più Donna, Ernesto ha raccontato che la produzione del Grande Fratello lo aveva selezionato come potenziale concorrente per l’edizione che sta per partire.

Tuttavia, a causa di problemi di salute, l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha deciso di rinunciare all’esperienza televisiva. Queste le sue parole:

“Mi hanno contattato per partecipare al Grande Fratello, erano interessati al mio profilo. Ma ho rifiutato. Sto seguendo una cura per il diabete e non mi sembrava il caso di farmi le iniezioni di insulina davanti a milioni di persone. Mi è dispiaciuto dirgli di no, perché avrei voluto mettere piede nella stessa casa dove Pietro Taricone ha fatto la storia. Con tutto il rispetto per Cristina Plevani, che saluto con affetto. E poi, sinceramente, una parte di me avrebbe adorato l’idea di evadere dalla casa… era la cosa che mi divertiva di più all’idea di partecipare.”

Il reality al via il 29 settembre

Le dichiarazioni di Russo non sono passate inosservate e hanno acceso la curiosità dei fan, che si domandano ora chi saranno i veri concorrenti del cast definitivo. Quel che è certo è che **lunedì 29 settembre** partirà ufficialmente su **Canale 5** la nuova stagione del Grande Fratello, con **un cast tutto Nip**, un format rinnovato e un’edizione ridotta a **100 giorni**.

L’attesa è alle stelle e, tra indiscrezioni, gossip e sorprese dell’ultimo minuto, il pubblico è pronto a seguire una delle edizioni più attese degli ultimi anni.