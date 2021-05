L'ex di Pierpaolo Pretelli paparazzata con un famoso imprenditore

Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, è stata immortalata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine in edicola da oggi, in compagnia di Ugo Brachetti Peretti, insieme a tavola con alcuni amici e figli del petroliere.

L’ex di Pierpaolo Pretelli ritrova il sorriso con un altro uomo?

A quanto pare l’incontro tra i due risale a circa due anni fa. L’ex marito di Isabella Borromeo voleva cambiare la sua auto in favore di una Lamborghini, azienda dopo all’epoca dei fatti lavorava proprio Ariadna Romero.

Da quel momento è nata una bella amicizia. Per la prima volta paparazzati insieme, Ariadna e Ugo risultano single e il loro rapporto sfugge alle definizioni, così come scrive il buon Valerio Palmieri tra le pagine di Chi Magazine.

“E’ un uomo speciale”, ha confidato l’ex di Pierpaolo Pretelli ad alcuni amici. Brachetti Peretti è sempre stato un uomo molto riservato. Nel settembre del 2005 ha sposato la contessa Isabella Borromeo e, oltre un anno fa, si sono separati.

Ariadna dopo la fine della storia con Pierpaolo Pretelli potrebbe ritrovare il sorriso? Vedremo…

