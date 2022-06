Da qualche tempo a questa parte si sono perse le tracce, almeno in tv, di un ex opinionista del Grande Fratello Vip. Parliamo di Enzo Ghinazzi in arte Pupo, il quale è stato tra i commentatori in studio del reality nell’edizione 2020/2021 vinta da Tommaso Zorzi.

Pupo, ex opinionista del Grande Fratello Vip sparito dalla tv

Dopo aver affiancato Antonella Elia nel corso del Grande Fratello Vip 5, Pupo ha deciso di sparire dal mondo della televisione. Una scelta presa consapevolmente, come emerge dall’intervista rilasciata al Corriere della Sera:

Ho deciso di sospendere le mie apparizioni televisive. In questa tv mi ritrovo poco. Molti ci vanno per apparire dicendo banalità. È diventata troppo cannibale, troppo fine a se stessa, autoreferenziale. Se vado in tv devo avere qualcosa di interessante da raccontare. Quello che paga la tv non cambia la mia vita. Non mi interessa aumentare la mia popolarità. Questi teatrini con artisti leggendari come Bobby Solo o Fausto Leali, sono utili solo al programma e poco e niente a chi vi partecipa.

Ma dunque, il celebre cantante ha deciso di dire addio definitivamente al mondo della tv? In realtà potrebbe tornare, ma ad una condizione: