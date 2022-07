Ex di Non è la Rai oggi fa la badante, poi il retroscena sull’Isola dei Famosi: “Ho trattato male gli autori durante un provino”

Ilaria Galassi, tra le più amate ex ragazze di Non è la Rai, a distanza di 27 anni dal suo esordio in televisione, si è raccontata con i colleghi di FanPage, svelando il suo attuale lavoro e raccontando un aneddoto particolare sull’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Ex di Non è la Rai: “Oggi faccio la badante”, il racconto di Ilaria Galassi

Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 09:00 alle 13:00. Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: “Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata”. Mi piace farlo. E poi, in questo periodo non sto lavorando. Ho mandato il curriculum ovunque, ma è difficile trovare lavoro. Dato che mi annoio a stare senza far niente, mi sono detta: “Ma che me frega, lo faccio” e ho accettato di occuparmi di Ausilia. Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata.

Ilaria Galassi oggi è giustamente fiera del suo lavoro da badante ed anzi, in merito svela alcuni trucchi che le ha svelato la signora che accudisce con amore:

Una cosa fondamentale che mi ha insegnato è risparmiare sul cibo. Non si butta niente. Bisogna sempre reinventare un pasto nuovo, quando ci sono degli avanzi. E poi fare le cose con calma. Mi dice sempre: “Non ti preoccupare, se non lo fai oggi, lo fai domani, stai tranquilla. Goditi la vita giorno per giorno”. Mi trasmette pace. Oggi la vita è frenetica, si pensa spesso ai soldi e lei mi dice: “Guarda che i soldi non c’erano neanche ai miei tempi. C’era solo lo stipendio di mio marito, che non guadagnava tantissimo, ma siamo stati bene lo stesso”. Per me è come se fosse una terapia andare da lei. Ci aiutiamo a vicenda. Io mi sfogo con lei. Vede sempre il lato positivo nelle cose. Se ho delle discussioni con il mio compagno, perché abbiamo caratteri diversi, lei mi dà i consigli giusti e mi invita ad avere pazienza.

Il retroscena sull’Isola dei Famosi

E per quanto riguarda l’Isola dei Famosi, l’ex Ragazza di Non è la Rai ha svelato un retroscena:

Ho fatto un provino su Zoom e due di persona, con tutti gli autori. Nell’ultimo mi sono un po’ ammosciata, perché ho dovuto ricominciare daccapo, pur avendone fatti altri due, in cui mi ero già raccontata bene. Alla fine mi hanno detto: “Hai tante qualità, ma non ti sai vendere”. Credo intendessero dire che non so vendermi nei provini, che era piatto. È come se mi fossi bloccata. Mi sono un po’ arrabbiata e ho detto che se devo vendermi lo faccio per i miei figli, se non hanno da mangiare e non hanno un tetto. Per fare l’Isola dei famosi, mi sembra davvero una cosa brutta. Grazie e arrivederci. Non so se il prossimo anno mi permetteranno di nuovo di farlo, li ho un po’ trattati male (ride, ndr).