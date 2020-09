Ex di Non è la Rai esclusa dal GF Vip 5? “Con me poteva essere tutto più piccante”

C’è grande fermento in vista dell’esordio della quinta edizione del GF Vip ed a pochi giorni dalla partenza emergono già i primi malumori di chi, probabilmente, è rimasto fuori dalla rosa dei concorrenti ufficiali scelti da Alfonso Signorini e dalla sua attenta squadra di autori. Proprio sotto la foto Instagram postata dal conduttore relativa alla copertina dell’ultimo numero di Tv, Sorrisi e Canzoni sono spuntati alcuni Vip non proprio felici della scelta legata al cast lasciando intendere di essere stati esclusi: è davvero così?

Ex di Non è la Rai: esclusa da GF Vip? Il commento

A colpire, tra i commenti sotto al post di Alfonso Signorini, è il commento di un’ex ragazza di Non è la Rai nonché ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex Velina, Cristina Quaranta:

Peccato… con me poteva essere tutto più piccante.

Un commento che lascerebbe intendere di aver tentato anche lei di entrare nella spiatissima Casa di Cinecittà ma di non essere riuscita, forse, a convincere Signorini.

La Quaranta solo nei mesi scorsi, in una intervista a Dagospia aveva spiegato i motivi che l’avevano spinta a dire addio al piccolo schermo:

È da anni che non mi si vede in televisione perché ho deciso di accantonare il mondo dello spettacolo da quando sono diventata mamma, mia figlia Aurora è stata la priorità. Oggi che ha quasi 18 anni mi rendo conto che la tv non è più quella dei miei amati anni 90’… […] Non mi è mai piaciuto l’ambiente dello spettacolo, ho pochissimi amici che fanno parte di questo mondo, mi sono sempre sentita un pesce fuor d’acqua.

Cristina avrà forse cambiato idea al punto da aver ritentato l’ingresso nel mondo della tv?

Tra gli altri commenti spicca anche quello di Filippo Nardi, già ex gieffino, il quale in modo ambiguo ha commentato sotto il medesimo post di Signorini:

Manca qualcuno.

Riferimento a se stesso o a qualcuno di sua conoscenza?