Ex di Non è la Rai fa un appello a Signorini: “Vorrei fare il GF Vip e raccontare la mia malattia”

Dopo Pamela Petrarolo attuale concorrente dell’Isola dei Famosi e Miriana Trevisan con Maria Monsè, ex Vippone nell’ultima edizione del reality più spiato d’Italia, un’altra ex ragazza di Non è la Rai potrebbe fare ritorno in tv proprio nei panni di inquilina nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Ex di Non è la Rai, Eleonora Cecere vorrebbe fare il GF Vip: l’appello

Stiamo parlando di Eleonora Cecere, ex di Non è la Rai e volto storico del programma del compianto Gianni Boncompagni. Oggi ha 43 anni ma all’epoca ne aveva appena 12 ed era la più piccola del gruppo di ragazze.

Una bambina prodigio, dunque, oggi mamma di due bambine e sposata con Luigi Galdiero, conosciuto oltre un decennio fa nel mondo del teatro. Dopo il successo e l’arrivo dell’amore, nella vita di Eleonora c’è stata anche la malattia, con la scoperta dell’endometriosi.

Di questo e di molto altro ancora potrebbe parlarne nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Il suo appello al padrone di casa Alfonso Signorini, è giunto attraverso le pagine del settimanale Nuovo Tv:

Vorrei chiedere al conduttore di darmi quest’opportunità. Potrei dare tanto nella casa.

A suo dire, infatti, potrebbe non solo essere una buona giocatrice ma anche raccontare con onestà la sua malattia. Eleonora a causa dell’endometriosi ha avuto forti emorragie fino a toglierle l’utero sottoponendola a isterectomia. Dopo l’intervento è andata incontro a setticemia che l’ha particolarmente debilitata. Ma nei momenti più difficile ha trovato sempre grande conforto nella fede.

Già in passato non aveva disdegnato l’idea di prendere parte al reality e per chi come me è cresciuta a pane e Non è la Rai, sarebbe davvero un piacere ritrovare in tv una delle ex giovanissime che presero parte alla scuola di Boncompagni.