Ex naufrago contattato per il GF Vip ma dopo il colloquio qualcosa è andato storto

La selezione dei concorrenti del GF Vip, evidentemente segue delle regole ben precise e delle scelte autorali mirate. Ne sa qualcosa un ex naufrago che sarebbe stato contattato per prendere parte all’attuale edizione del reality di Alfonso Signorini, ma alla fine qualcosa sarebbe poi andato storto.

Ex naufrago contattato per il GF Vip: niente da fare per Luca Vismara

Lui è Luca Vismara, ex concorrente di Amici 2018 e poi dell’Isola dei Famosi 14, il quale nelle passate ore ha fatto chiarezza sulla sua ipotizzata partecipazione al Grande Fratello Vip.

Nella puntata di ieri del reality targato Canale 5, a varcare la porta rossa sono state Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. Due ingressi che tuttavia non hanno particolarmente entusiasmato il pubblico da casa, non trovando dinamiche interessanti.

Per questo più di qualche utente social ha spronato Luca Vismara ad entrare nella spiatissima Casa di Cinecittà ed a quel punto il giovane ha voluto fare totale chiarezza confessando:

Io vi ringrazio perché me lo chiedete sempre, ma lo dico una volta per tutte. Questa volta ero stato contattato e ho fatto il colloquio, ma non rientravo evidentemente in ciò che avevano in mente. Sono scelte di cast e va benissimo così!

Niente da fare, quindi, per Vismara ed il quasi certo scontro che avrebbe potuto intraprendere con Soleil, conosciuta proprio in Honduras. Qualcosa, evidentemente, non ha convinto a pieno gli autori preferendo a lui delle Vippone del calibro di Monsè-Pellegrino (!).