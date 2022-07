Ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è sposata in segreto: svelati i dettagli del matrimonio, ecco di chi si tratta

Nina Senicar, celebre qui in Italia da noi per avere partecipato alla settima edizione dell’Isola dei Famosi, si è sposata in gran sempre con l’attore americano Jay Ellis, con cui fa coppia ormai da tempo.

Nina Senicar, dopo l’Isola dei Famosi torna in Italia per sposarsi in segreto!

La modella serba 36enne ha deciso di compiere il grande passo e pronunciare il fatidico “sì” senza i riflettori puntati addosso. Un matrimonio che sarebbe avvenuto in gran segreto in Italia, precisamente in Toscana.

La news è stata svelata dal magazine serbo “Informer – Nezavisne Dnevne Novine” che ha pubblicato l’indiscrezione proprio questo pomeriggio.

Successivamente la news è stata condivisa anche sui social.

La cerimonia si sarebbe svolta nella giornata di ieri, sabato 9 luglio, in quel di Firenze. Nel dettaglio, la coppia avrebbe deciso di vivere il giorno più importante della loro vita nella celebre location in Toscana “Villa Mangiacane”.

Nina Senicar e Jay Ellis facevano coppia ormai da qualche anno, esattamente dal 2015 ed insieme hanno avuto nel 2019 la figlia Nora Grace.

In Italia la Senicar ha avuto il ruolo di showgirl lavorando in diversi programmi tv, da Veline a Distraction, fino alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi quando andava ancora in onda su Rai2.

Dal 2012 Nina Senicar viveva a Los Angeles ma per il matrimonio, che a quanto pare si sarebbe svolto in gran segreto, la showgirl non ci avrebbe pensato due volte ed avrebbe scelto come location proprio l’Italia.