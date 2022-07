Bianca Atzei è incinta del suo primo figlio. Dopo il dramma di ottobre 2021, quando ha dolorosamente raccontato di avere avuto un aborto spontaneo, oggi la cantante e il fidanzato Stefano Corti possono gioire nell’attesa di diventare genitori.

Voglio raccontarvi la mia esperienza per sensibilizzare su un argomento di cui si parla poco, ma in cui purtroppo si trovano a vivere tante coppie.

Non importa per quanti giorni devi farti le punture di ormoni in pancia e tutto il resto, anche se sei sempre meno in forze e il percorso diventa sempre più difficile psicologicamente, vai avanti positiva e felice perché ti aggrappi a quel 35 per cento di possibilità di restare incinta.

uando ho visto quel test positivo è stata l’emozione più bella della mia vita. Eravamo al settimo cielo, avremmo voluto urlarlo al mondo intero. Purtroppo quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuto intervenire chrurgicamente.